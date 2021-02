Vím perfektně, kde je Cheb. Záměnu dvou krajů vysvětlil Babiš pracovním vytížením

Babiš se v nedělním pořadu, který využívá k sebeprezentaci, dopustil chyby hned dvakrát, což neuniklo uživatelům sociální sítě, a zaznamenala to i média. V pondělí proto premiér natočil další video se vzkazem „Karlovaráci, tohle je pro vás“, kde se pokusil vše vysvětlit.

„Když pracujete od rána do večera, soboty neděle a máte plno starostí v hlavě, no tak občas něco spletete, to se stane,“ uvedl Babiš.

„Naposledy na interpelacích jsem myslel na ministra Blatného a mluvil jsem o Havlíčkovi a řekl jsem Blatníček – tak to byla velká senzace. No a teď v pátek jsem hodinu mluvil s hlavním hygienikem v Královéhradeckém kraji a také s ředitelem fakultní nemocnice a tam ta situace fakt není dobrá. No a když jsem točil Čau lidi, tak jsem mluvil o Chebu. Já vím, kde je samozřejmě Cheb. Kdysi dávno jsem tam koupil Agroslužby a byl jsem tam opakovaně a také tam investujeme, do rekonstrukce nádraží, do železničního uzlu, takže vím perfektně, kde to je,“ pokračoval premiér a zopakoval v neděli uváděné statistiky o transportech pacientů z Karlovarského kraje.

Karlovaráci, tohle je pro vás ♥️ pic.twitter.com/GiOIoIm3pn — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 1, 2021

„Ke kraji mám vztah a řešíme tam spoustu věcí – rekonstrukci Thermalu, Císařské lázně jsem prosadil, stavíme dálnici, bazén Thermal. Dokonce jsem sponzoroval i sochu Karla IV. v Karlových Varech, takže samozřejmě k tomu mám vztah, mám vás rád a omlouvám se, že jsem to popletl, ale to už víte, že se mi to občas stává, protože já sice neumím mluvit dobře, ale zase mám nějaké konkrétní výsledky. A vy to dobře víte, takže děkuji za pochopení,“ dodal Babiš.

Starosta: Prohlédl si nádraží a odjel

Podle starosty Jalovce byl premiér v Chebu naposledy v létě minulého roku, kdy navštívil chebské nádraží procházející právě stavebními úpravami. „O jeho návštěvě jsme vůbec nebyli oficiálně informováni,“ vzpomíná Jalovec.

„Zhruba patnáct minut si prohlížel nádraží a pak odjel pryč. Osobně jsem s ním nikdy nemluvil,“ dodal starosta Chebu, který je ve funkci od roku 2018.