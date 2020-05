Víkend bude letní. Pak začne sněžit a hrozit bude i náledí

O prodlouženém víkendu by si obyvatelé české kotliny měli patřičně užít teplého vzduchu proudícího od jihozápadu, protože to bude zřejmě na delší dobu naposledy. Novinkám to řekla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. Hned po víkendu se ujmou vlády ledoví muži a vezmou to z gruntu.