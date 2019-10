Většina kojeneckých ústavů má namále

„Zastánci dětských domovů pro děti do tří let často obhajují jejich existenci zajištěním odborné diagnostiky dětí a komplexní zdravotní péčí. Analýza však tyto argumenty vyvrací,“ uvedla jedna z autorek průzkumu Anna Krbcová. „Skutečnost, že potřebnou péči je schopen zajistit jen každý třetí ústav, je alarmující,“ řekla.

Argumentuje, že ve třinácti z pětadvaceti dětských center se nacházejí i děti starší čtyř let. „Očekávali bychom, že součástí týmu bude pedagogický pracovník, který by zajišťoval pedagogickou činnost obdobně jako v mateřských školkách,“ píše se v analýze.

Vojtěchova mluvčí Gabriela Štěpanyová pro Právo reagovala slovy, že ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že v ústavech je nedostatek lékařů určitých specializací, například v dětské klinické psychologii. „Společně s ministerstvem práce a sociálních věcí a zřizovateli ústavů (kraje a města) intenzivně pracujeme na změně péče o děti do tří let. Jejich počet by se měl snížit na jednu třetinu,“ řekla mluvčí.