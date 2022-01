Veterináři zaznamenali výskyt pseudovztekliny, varovali majitele psů

Lidé by svá zvířata také neměli krmit syrovým masem nebo vnitřnostmi z divočáka. Chovatelé hospodářských zvířat by měli dodržovat podmínky biologické bezpečnosti, především zamezit možnému vniknutí divokých prasat do chovů. Nákaza se v chovech ale dlouhodobě nevyskytuje. Choroba není nebezpečná pro člověka. Ve čtvrtek to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.