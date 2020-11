Venku se od čtvrtka může pobývat v noci i pít alkohol

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti měl zabránit především tomu, aby se lidé shlukovali u výdejových okének restaurací a konzumovali tam například pivo. To už nyní nebude potřeba, protože restaurace budou otevřené, byť jen do 22:00.

Zákaz vycházení do čtvrtka stále platí od 23:00 do 5:00. Výjimkou jsou pouze cesty do a ze zaměstnání, cesty v rámci zaměstnání či cesty nezbytné k ochraně zdraví. Povoleno bylo i venčení psů do vzdálenosti 500 metrů od bydliště.