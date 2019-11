Ve sbírce na novoroční ohňostroj je necelých 38 000 korun, potřeba je půl milionu

„Maximum na samotný ohňostroj jsou potom tři miliony korun. Není to malý cíl, ale věříme, že je to možné. V případě oficiální akce magistrátu je výše uvedená částka určena pouze na samotnou pyromuzikální show. My ovšem budeme do nákladů muset započítat všechny náležitosti, které magistrát poskytl a zajistil mimo uvedenou částku. Patří sem například i pronájem hudební aparatury a zajištění dopravních omezení v místě a čase konání akce,” připomněli.