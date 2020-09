Vdova po Kuberovi vyznamenání od Zemana nechce

Zeman už avizoval, že chce u příležitosti státního svátku 28. října Kuberu in memoriam ocenit Řádem bílého lva, což je nejvyšší státní vyznamenání České republiky.

„Prezidentská kancelář mě kvůli vyznamenání pro manžela minulý týden kontaktovala, ale moje odpověď zněla, že toto vyznamenání nechci přijmout. Protože prezidentská kancelář se do dnešní doby o nic nezajímala. A najednou mně přijde takové nespravedlivé, aby manžela vyznamenávali, ten by si to určitě nepřál touto formou,” uvedla Kuberová.