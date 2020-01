Včely ve velkém zabíjeli nemoci i roztoči

Vysvětlil však, že proti virózám se dá určitým způsobem bojovat. „Nejdůležitější je, pokud možno co nejvíce zamezit přemnožení roztočů. Bohužel, děje se to každý rok v jinou dobu. Podle posledních poznatků se domnívám, že vlastní přemnožení roztočů není tak kritické pro vznik akutní virózy, jak jsme si mysleli, ale že již stačí, když se v určitém období virus do úlu dostane a etabluje se tam. A to se obávám, že je ještě horší situace, než se kterou jsme se setkávali v minulosti,“ dodal.

Podle něj je tak nejdůležitější neustálé omezování množství roztočů ve včelstvech. „Představa, že se náporu ubráníme a že atak zvládneme, je ale mylná. Úplně možné to není. Je to obdobné, jako když se lidé ptají, co dělat proti chřipce. Na to je jediná odpověď: nenakazit se. A to stejné platí i v tomto případě,“ nastínil neradostnou situaci.