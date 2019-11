Varnsdorf zachraňuje chátrající kostel

Červený kostel ve Varnsdorfu byl od 60. let minulého století nevyužívaný a postupně chátral. Město ho získalo před čtyřmi lety. Foto: Aleš Pelikán, Právo

Rozsáhlou opravou prochází Červený kostel ve Varnsdorfu. Kostel byl od 60. let minulého století nevyužívaný a postupně chátral. Město ho získalo před čtyřmi lety, nyní ho rekonstruuje. Radnice chce kostel plně využívat zhruba za dva roky, měly by se v něm pořádat koncerty a výstavy, využíván by mohl být i jako obřadní síň.