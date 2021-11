Válek: Čísla smrdí tím, že přijdeme o Vánoce

„Už nechci přijít o další Vánoce, o další Velikonoce. Ale teď to tím smrdí. Pokud budeme mít do konce listopadu 15, 20 tisíc pozitivních denně, pokud budeme mít, tak jak Duškovi (ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, pozn. red.) z nejpesimističtějších predikcí vychází, v nemocnicích a na jipkách polovinu čísel z nejhorších loňských měsíců, tak skutečně hrozí, že na Vánoce zase budou zavřené obchody a všechno,” řekl serveru Válek, který má reálnou šanci usednout v čele zdravotnického resortu.

V návaznosti na tento vývoj by v druhé polovině listopadu mohlo podle Válka dojít k omezování nemocniční péče. „Do konce listopadu bude mít většina nemocnic velké problémy. Nebudou se operovat kyčelní klouby, zase pár lidí umře na kolorektál nebo na různé nádory, protože holt pro ně budou uzavřené jipky. Chronici půjdou do kytek. Ovšem, ano, nebudou tolik umírat lidi na covid,” odhaduje Válek.

Lidé se během vánočních svátků tradičně setkávají se svými rodinami a blízkými, může tedy docházet k dalšímu šíření a zavlečení covidu-19 do rodin. „Vánoce, kdy se lidé navštěvují, jsou podložím pro nárůst infekcí. Systém musí být připravený na to, že po Vánocích se zvýší počet pozitivních, a on to zachytí,” doplnil.