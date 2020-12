Vakcínu proti chřipce letos dostal každý, kdo chtěl

Za tenhle majstrštyk se mohou čeští lékaři poklepat po ramenou. I když to vypadalo jako nemožné, podařilo se jim očkovat proti chřipce, které se svět bojí, aby se nespojila s covidem, téměř každého, kdo o to projevil zájem. A to i přesto, že každý lékař a země dostanou jen to množství, které si v lednu, už na začátku daného roku, objednají.