V závrtu objevili podivné krápníky

Ten nejznámější nese název po tamním nejslavnějším rodákovi, československém hokejovém útočníkovi Františku Ševčíkovi (1942–2017). Do závrtů, a to i do toho Ševčíkova, lidé léta vyváželi odpad.

Klasické krápníky vytváří skapávání vody ze stropů jeskyní. Mají mnoho podob od stalaktitů po slagmity či brčka, někdy tvoří dokonce závoje. Excentrika rostou jakoby v rozporu se zákonem gravitace, tedy nikoli shora dolů nebo opačně, ale do stran. Důvodem je to, že jsou v puklinách či štěrbinách, v nichž proudění vzduchu zabraňuje stékání vody přímo dolů.

Ševčíkův závrt má sice krásnou výzdobu, systém ale leží přímo pod silnicí. Je v něm i takzvaný sifon, místo zaplavené vodou, kterou je nutné při současných výzkumech odčerpávat. Jeskyňáři proto doufají, že najdou do podzemí nový vstup, který nahradí Ševčíkův závrt. Do podzemí by mohl vést i některý ze závrtů v jeho okolí. Jejich propojení s Hlavním dómem se snaží najít tak, že do nich vylévají vodu a v podzemí hledají, kudy teče.