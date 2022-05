V září se čeká nápor. Většina ukrajinských dětí zatím do školy nenastoupila

Do českých škol zatím nenastoupily dvě třetiny dětí ukrajinských uprchlíků. To jsou závěry inspekce, o kterých v pondělí informovali ministr školství Petr Gazdík (STAN) a vrchní inspektor Tomáš Zatloukal. Hlavní nápor čeká školy v září, podle šéfa resortu je ale těžké odhadnout, kolik dětí do škol nastoupí.