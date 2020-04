V zahraničí je stále 2500 Čechů, do Velikonoc má být většina doma, řekl Petříček

Aktuálně je v zahraničí ale dalších 2500 občanů, kteří se chtějí vrátit zpět. Nejvíce Čechů čeká na to, až se budou moci vrátit z Austrálie a z Nového Zélandu. Podle Petříčka je v této oblasti více než 350 osob.

„Největší skupiny občanů by měly být v ČR do Velikonoc,“ upřesnil Petříček.

Dříve již letěly speciály pro Čechy například do Indie, Thajska a Latinské Ameriky.

Ministerstvo zahraničních věcí se pomocí repatriačních letů snaží pomoci Čechům, kteří kvůli pandemii nového koronaviru uvízli v zahraničí. Zrušena totiž byla většina letů do České republiky, a tak se tito lidé nemají jak vrátit.

Petříček pak počítá s tím, že část nákladů by měly pokrýt peníze z Evropské unie. Podle Petříčka by to mohlo být až 75 procent. Dosavadní lety přitom stály již několik desítek milionů korun.