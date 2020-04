V Ústí vysychá koryto Labe

Pod železničním mostem v centru města, kde bývá sucho nejvíce patrné kvůli mělké části poloviny koryta, se dá dojít suchou nohou až do poloviny řeky. „Dříve bylo výjimečné, že se dalo dojít k prostřednímu pilíři mostu, dnes je to stále častěji,“ řekl Právu obyvatel ze čtvrti Střekov, žijící nedaleko řeky.

Sucho sužuje ČR již několik let a deficit srážek se dále prohlubuje. Letos je situace o to horší, že nedostatek vody se projevuje již v jarních měsících, kdy obvykle takovéto problémy nebyly.

Podle rejdařů, kteří počítají každým rokem milionové ztráty, by pomohla vodní dopravě stavba jezu u Děčína. Podle nich by jez významně zvýšil splavnost v úseku mezi Děčínem a Ústím nad Labem, který je po většinu roku pro větší lodě nesplavný. Proti stavbě jezu ale ostře vystupují ekologové, kteří tvrdí, že by jez nenávratně zničil přírodu v údolí Labe a dopravě by stejně významně nepomohl.