V Praze zahájili provoz elektrobusu. Na nabití ujede až 180 km

První elektrobus dopravní podnik nasadil na linku 213, která vede z Vinohrad přes Jižní Město až do Uhříněvsi. Měl by se ale střídat i na lince 154, která vede ze Strašnic na Jižní Město, a lince 124, která ze zastávky Želivského vede do Braníku. Podle Witovského by mělo zbývajících třináct elektrobusů na těchto linkách začít jezdit koncem února.