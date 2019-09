V Praze začne oprava frekventované Evropské ulice

Dopravní omezení se vzhledem k délce opravovaného úseku rozdělí na tři etapy, a to jak ve směru do centra, tak směrem k letišti. „V první etapě necháme opravit úsek od Thákurovy po Šáreckou ulici ve směru z centra. Od středy 25. září do 11. října se tudy proto bude projíždět pouze jedním jízdním pruhem,” uvedla Lišková.