V Písku bude dům pro propuštěné vězně

Místostarosta Písku Ondřej Veselý (ČSSD) očekává protesty místních. „Předpokládáme, že otevření probačního domu bude na podzim letošního roku. Do domu se dostanou lidé, kteří se pod dohledem probačních úředníků budou snažit získat práci, bydlení a napravit pošramocené vztahy ve své rodině,“ uvedl Dohnal s tím, že cílem je, aby se u vybraných vězňů snížilo riziko recidivy.

S projektem nesouhlasili někteří občané Písku již před třemi lety, kdy byl záměr oznámen. „Lidé projevovali obavu o bezpečnost, když tu budou propuštění kriminálníci. My tu již propuštěné vězně máme, ale naši občané vlastně nevědí, že tu jsou. Teď si je ale budou moci spojit s tímto domem,“ řekl Právu písecký místostarosta Veselý. Dům by měl být v ulici Samoty na okraji města.

Bude debata s místními

Dodal, že doporučuje Probační a mediační službě znovu udělat osvětu jako před třemi lety, kdy na veřejném jednání její zástupci občanům vysvětlili, co projekt obnáší. „Nám jako vedení města byl projekt vysvětlen, protože jsme požadovali, aby byl v Písku klid. Ale chápu, že jsou lidé, kteří nevědí, o co jde, a mají z toho obavu. Proto je nutné jim to znovu vysvětlit,“ podotkl Veselý.

Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková na veřejnou debatu před třemi roky vzpomíná jako na úspěch. „Obavy občanů chápu. Zároveň jsem přesvědčena, že po debatě mají více informací o tom, jak se vězni připravují na propuštění, jak s našimi klienty pracujeme a jak probíhá dohled,“ uvedla Matoušková. Dodala, že další debatu o probačním domě plánují pro obyvatele Písku ještě uspořádat.

Probační zařízení bude zhruba pro dvacet lidí, kteří se nemohou po propuštění vrátit zpět do svého bydliště, například kvůli špatným vztahům v rodině či nejisté práci. Obyvatelé budou muset dodržovat režim, sami si vařit a uklízet či se účastnit vzdělávacích kurzů, třeba finanční gramotnosti. Budou v něm platit i přísná pravidla. Zakázané bude požívání alkoholu a drog. To budou kontrolovat čtyři probační úředníci.

„Osobám vracejícím se z vězení pomůžeme překlenout nejrizikovější dobu, která je první měsíce po propuštění. Podpoříme je v samostatnosti a adaptaci na život na svobodě, aby mohli začít chodit do práce, zařizovat si stabilní bydlení, řešit dluhy, hospodařit s penězi a starat se o sebe,“ řekla Matoušková.

Pro odsouzené z jihu Čech

Kdo z vězňů do probačního domu půjde, rozhodnou soudy. Pokud vyhodnotí, že by se odsouzený mohl k trestné činnosti vrátit kvůli špatným poměrům v původním bydlišti, jako jednu z podmínek předčasného propuštění stanoví právě šestiměsíční pobyt v zařízení. „Primárně tam budou umisťováni lidé, kteří v Jihočeském kraji bydleli, mají v něm své vazby a pak by se tam stejně po výkonu trestu vrátili,“ přiblížil Dohnal.

Umístění lidí z Jihočeského kraje oceňuje písecký místostarosta Veselý. „Má to logiku. Před třemi lety nám nebylo ze strany Probační a mediační služby garantováno, že do domu přijdou jen Jihočeši. Říkali jsme, že bychom naše krajany upřednostnili,“ podotkl Veselý.