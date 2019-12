V Ostravě pohřbili první z obětí střelby v nemocnici

Přátelé, spolužáci, příbuzní a blízcí zaplnili síň do posledního místa. S přítomnými novináři se nikdo nechtěl vybavovat. „Byl ještě hodně mladý, plný života a věčně usměvavý. Tohle se nemělo stát. Stále se z toho nemůžeme vzpamatovat,“ napsal jeden z jeho bývalých spolužáků na sociálních sítích. „Je to tragédie, byl to milý kluk,“ dodal další kamarád.