V opavském babyboxu našli novorozenou holčičku v černé mikině

Čerstvě narozenou holčičku neznámá osoba odložila do schránky v 05:38 hodin. Lékař se sestrou byli u děťátka během chviličky. „Našli jsme úplně čerstvě narozenou holčičku ještě s placentou, zabalenou do černé mikiny. Holčička byla mírně podchlazená, ale po první kontrole to vypadá, že bude zcela zdravá. Váží 3858 gramů,“ sdělil primář dětského oddělení Dalibor Hudec.