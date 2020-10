Olomouckému kraji bude vládnout trojkoalice

„Po podpisu memoranda můžeme pokračovat v dalších jednáních,“ zdůraznil Suchánek s tím, že koaliční smlouva by měla být podepsána do týdne.

Do opozice míří hnutí ANO, které ziskem 18 mandátů volby s převahou vyhrálo před piráty a STAN (13), Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj (12), ODS (7) a SPD (5).