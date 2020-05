V lese našli zlatý šperk z dob Říma

„Nálezci jsou detektoráři Lukáš Kotásek a Tomáš Lusk. Nedostanou nic a jsou s tím smířeni. Dlouhodobě s nimi spolupracujeme. Již nás potěšili nejedním nálezem. Odměnu by si teď určitě zasloužili,“ řekl Právu Ivan Čižmář z brněnského Ústavu archeologické památkové péče.

Pardubický kraj kdysi obdobnou situaci řešil vyplacením odměny poctivému nálezci pokladu. Podle Čižmáře by takto mohl postupovat nyní i Jihomoravský kraj. Vědci se shodují v tom, že stát by měl začít vyplácet odměny poctivým detektorářům, kteří své nálezy předávají archeologům. Někteří mají dokonce z těchto hledačů vytvořeny týmy svých spolupracovníků.

Pravděpodobně po stažení legie někdo ve Ždánickém lese nákrčník ztratil. Možná šlo o ženu na útěku. Pokud by si jej tam někdo ukryl, zřejmě by jej zahrabal. Vše vypadá tak, jako by byl šperk pohozen v lese. Už ve své době ale představoval obrovské jmění a dovolit si jej mohli jen nejbohatší. Majitelé pouhých stříbrných a bronzových nákrčníků patřili mezi elitu.