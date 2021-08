V koši jedné rodiny končí ročně jídlo za 40 tisíc

Podtrženo a sečteno; domácnost o dvou lidech tímto plýtváním pomyslně vyhodí ročně celkem 40 000 korun, za což už by se dala pořídit velmi slušná romantická dovolená v rakouských Alpách nebo u moře v Turecku .

Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu vědců z brněnské Mendelovy univerzity, kteří se tématu plýtvání potravinami věnují již třetím rokem. Mimo jiné zjistili, že pandemie koronaviru situaci zlepšila. „Lidé byli doma, měli tedy větší přehled o tom, co mají v ledničce. Dojídalo se. Do obchodů se chodilo méně a cíleně,“ řekla Právu vedoucí projektu Lea Kubíčková z Provozně ekonomické fakulty. Předpokládá, že obdobná situace bude ve všech koutech ČR.