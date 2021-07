V Kolíně pokračuje stavba Nového mostu. Podívejte se do jeho vnitřní konstrukce

Nový most o délce 400 metrů pochází z počátku 90. let. Kraj tak musel most začít opravovat v takzvaném havarijním režimu. Hrozilo totiž, že se části mostu zřítí na komunikace nebo na železnici, která pod mostem vede.

„Na zimu bude doprava uvedena zpět do plného provozu na obou polovinách, na začátku příštího roku bude pokračovat druhá etapa, ve které dojde ke stejnému procesu oprav na levé polovině mostu,“ vysvětluje plán Jeřábek a dodává, že práce na mostě by měly být dokončené v říjnu příštího roku.

Na celkovou rekonstrukci mostu se čekalo několik let, kraji se ale zatím stále nepodařilo získat stavební povolení, a to kvůli opakovanému odvolávání Českých přístavů, které jsou účastníkem řízení. Aktuálně se proto most rekonstruuje v takzvaném havarijním režimu, který umožňuje opravit most zhruba ze 70 procent.