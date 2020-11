V jihlavské nemocnici zemřela na covid sestřička, chystá se sbírka

Pro všechny to byl šok. „Byla určitě nejmladší z 85 lidí, kteří tu s covidem umřeli. A zemřela na covid, neměla přidružené nemoci,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

„Měla estetické cítění, které bylo vidět na tom, jak si zařídila domeček a upravila si zahradu kolem domu. Z legrace jsme jí říkali, že by se tím měla živit. Vyráběla vánoční dekorace a věnce na malé vesnické trhy a vždycky nám krásně a vkusně vyzdobila oddělení,“ vzpomínají nejen z oddělení traumatologie na kolegyni, která měla stejně precizní přístup i k péči o pacienty, a ti jí za to byli vděční. Usměvavá kamarádka nakonec sama potřebovala pomoc kolegů, jejich úsilí pro boj se smrtí ale nakonec nestačilo.

„Finální diagnózu neznám, ale tento věk je v tomto ohledu stále výjimečný,“ řekl Právu ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice v Jihlavě Jiří Kos. Jak doplnil, z 324 lidí, kteří od počátku pandemie v důsledku této nemoci zemřeli, by na spočítání takto mladých lidí stačily prsty jedné ruky. I když začíná být početná skupina ve věku 55+, ve statistice stále převažují lidé od 70 let výš. I o nich se ale mluví jako o obětech pandemie.

„Křivka úmrtnosti ještě na jaře zhruba kopírovala křivku přirozených úmrtí. Najednou koncem září ale v porovnání s přirozeným úbytkem začala stoupat. Myslím, že je to tím, že pokud se k přirozeným problémům připojí covid, umírají lidé dřív. Během jednoho, dvou měsíců nyní umřeli lidé, kteří ještě aspoň pár měsíců žít mohli. Organismus vyčerpaný bojem se základní nemocí už další zápas nezvládne. Covid je urychlovač úmrtí,“ uvedl hygienik.

Na informaci, že mladá žena byla podle všeho jinak zdravá, to prý nic nemění. „Je to otázka imunitní kondice. Proč je ten který člověk vnímavější, může být podmíněno i geneticky a těžko to dohledávat,“ připomněl Kos zrádnost virové nákazy.