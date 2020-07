V Česku přibylo za pololetí 119 lidí s HIV, polovina jsou cizinci

Zástupci referenční laboratoře uvedli, že mezi nově zachycenými případy bylo v porovnání s předchozími lety dvojnásobně více lidí, konkrétně 36, kteří o tom, že jsou HIV pozitivní, věděli. Podle nich to byli většinou cizinci dlouhodobě žijící v zemi a mnozí z nich v době, kdy byl kvůli koronaviru omezen pohyb, vyhledali zdravotnická zařízení zřejmě z důvodu, aby získali léky, které si dříve zajišťovali v zahraničí. Žen bylo v porovnání s průměrem prvních pololetí uplynulých pěti let dvakrát více.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.