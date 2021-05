V Česku bydlí a platí daně, přesto Němec nemá na vakcínu nárok

„Snažím se, aby mu vystavili speciální kód. Dovolala jsem se třeba referentce na konzulárním oddělení ministerstva zahraničí, která mi řekla, co si o sobě vlastně myslím s tím, že nemají dostatek očkovací látky pro Čechy, tak proč by měli očkovat cizince,“ popisuje.

Aktuálně proto plánuje, že se vydá pro očkování do Německa, a to i přesto, že pro jejího muže půjde vzhledem k jeho zdravotnímu stavu o náročnou cestu. „Je nemocný, budu řešit, kdo ho tam doveze,“ říká Eva S. s povzdychem nad tím, že výhody pro očkované platí aktuálně pouze pro ty s certifikátem vydaným v ČR. To se ale mezitím změnilo a očkování v Německu by mělo být přijímáno i českými úřady.