V centru Prahy se staví bytový dům načerno. Úřady jenom přihlížejí

„Já jsem čekal na povolení přestavby půdních prostor přes jeden a půl roku a tahle firma si tu staví bez povolení. To se přece nemůže dít. A to nemluvím o hluku a nepořádku,“ stěžoval si Novinkám, ale i příslušným úřadům jeden obyvatel Vinohrad. Kontaktoval příslušné orgány a ty se snažily věc řešit, jenže neúspěšně. Pracovníci úřadu nebyli na stavbu vůbec vpuštěni.

Do celé věci se vložil i Magistrát hlavního města Prahy. „Podnikáme kroky, které nám umožňuje památkový zákon. Zároveň naše kroky koordinujeme se zástupci stavebního úřadu Prahy 2, který je samozřejmě právně silnější v dané věci nezákonných stavebních úprav,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Novinky kontaktovaly i firmu, která už nyní na svých webových stránkách byty v tomto domě nabízí k prodeji na internetu. Nejdříve se vyjádřila prodejkyně bytů firmy Ruby Place Iveta Horvátová. Dodala, že „předprodej bez povolení je běžná praxe“. Podle mediálního zástupce společnosti Karla Pluhaře je splnění předprodejů až do výše 35 procent z celkového prodeje podmínkou pro každou financující banku.

„Podle mého názoru je právně čisté, aby byty firma nabízela až po získání stavebního povolení, popř. aby zájemce na skutečný stav již v nabídce upozornila. Opravdu v praxi některé firmy nabízejí byty již dříve, ale riskují. Pokud by se nepodařilo stavební povolení získat včas, nebo dokonce by nebylo vydáno vůbec, mají v té chvíli poškození zájemci možnost žádat náhradu škody. Za určitých podmínek by se mohlo jednat i o trestný čin podvodu. Dokud k té krizové situaci nedojde, úřady fakticky nemají možnost proti takovému postupu zasáhnout,“ konstatoval advokát Jan Černý.