V Brně mají lék na migrénu. Pomáhá, ale je hodně drahý

Studený obklad na čelo, pomalé pití studené vody, akupresura na citlivých bodech a kdoví co ještě. Nejúčinnější jsou však jednoznačně profesionálně vyráběné medikamenty.

Zpočátku by tyto nové léky měly být indikovány a předepisovány v Centrech pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Bohužel při nákupu těch nejnovějších musí pacient sáhnout hodně hluboko do kapsy.

Nové léky patří do skupiny vůči organismu ohleduplných protilátek. Na trhu je nyní jako novinka k dostání 70mg přípravek s názvem Aimovig. Bude k dispozici i v síle 140 mg.

Jak doplnila, bezpečnost a účinnost jsou prokázány pro pacienty od 18 let věku. Není tedy indikován pro děti a mladistvé do osmnácti let a nemohou ho užívat ani těhotné a kojící ženy.