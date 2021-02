Ústecká hygienička Šimůnková: Koronavirus tu s námi bude ještě minimálně rok

Ředitelku překvapilo, jak rychle se vir začal šířit, překvapilo ji také to, že se podařilo šíření v Ústeckém kraji na chvíli zastavit, stalo se tak na přelomu června a července. „Myslela jsem si, že nám případy začnou stoupat, až začne škola, ale začaly stoupat už v červenci, jak začaly stoupat v srpnu, to mě překvapilo docela nepříjemně,” doplnila. Obává se dalšího nepříjemného překvapení v souvislosti s mutacemi, které se začaly objevovat teprve nedávno.

Podle Šimůnkové tu s námi bude virus ještě minimálně rok. „Když víme, že oficiálně jeden milion onemocnění prodělal, víme, že byli lidi, kteří to nějak ututlali, k lékaři nešli, to je minimálně další milion nebo dva. Je to už rok, takže během roku se nám promořila maximálně třetina národa. Dejme tomu, že se nám podaří do léta dva tři miliony očkovat, takže to bude půlka národa, která onemocnění musí ještě prodělat,” shrnula.