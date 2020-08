Ústavní právník: Senát a kraje voliči ignorují, změny zbytečné

Co si myslíte o speciální úpravě voleb kvůli lidem v karanténě?

Podle mě to úplně nezbytné není, protože za 30 let demokratického systému existuje překážka pro výkon práva, pokud má být někdo izolován kvůli ochraně zdraví ostatních. A takových lidí pravidelně máme stovky, možná i tisíce. A nikdy to nebyl žádný problém.

Dosud nikoho netrápila účast s ohledem na legitimitu voleb, přitom v karanténě je teď jen 3500 lidí

Proto není důvod to řešit ani teď, když je navíc otázka, jak by se to dalo prakticky zařídit, tak aby na zdraví a životě nebyli ohroženi ostatní účastníci voleb.

Nyní máme v karanténě kolem 3500 lidí a v říjnu jich může být i násobně víc. A pokud bude hodně lidí v karanténě v určitých ohniscích, tak už to může mít vliv třeba na senátní volby. To není patřičný důvod?

Upozorňuji opět na praktickou otázku, jak to reálně zařídit. A ústavní systém na tyto situace pamatuje, umožňuje volby odložit a prodloužit volební období současných orgánů v případě, že by se nemohly konat.

Chápu obtížnost situace, ale pokud by byla ostře uzavřena velká aglomerace, vznikne problém s fungováním škol, se zásobováním obchodů, veřejnou dopravou apod. Takže rozhodnutí o volbách vyplyne z celkové situace. Není možné, aby bylo v karanténě 50 tisíc lidí a nemělo to vliv na fungování celého regionu anebo celé republiky.

Jenže v případě odkladu voleb není úplně jasné, kam je posunout. Lépe nemusí být v listopadu ani v únoru a třeba ani v březnu.

To možná nebude, obzvláště když člověk vidí, jaké má následky, když do jednoho pražského klubu přijde jedna nakažená. Obávám se, že to bude velmi rychlé, až se všichni po prázdninách vrátí ke svým běžným aktivitám. Pokud dojde k uzávěře, tak volby budou problém až číslo dvanáct. A znovu tu budou statisíce lidí bez práce a příjmu. Toto bude muset společnost řešit na prvním místě.

Podle mě tedy zvláštní úprava není nutná a ani není řešením. Dosud nikoho úplně netrápila volební účast s ohledem na legitimitu voleb. Účast u voleb do Senátu je okolo 15 procent v druhém kole a v těch krajských je někde na 35 procentech. To znamená, že se jich neúčastní pravidelně 4,5 milionu voličů, přitom v karanténě je teď 3500 lidí.

Systém vždycky stál na tom, že problém nastává až ve chvíli, kdy by byl někdo vyloučen z hlasování politicky, protože je třeba příznivcem nějakého proudu, což by bylo nepřijatelné. Ale zdravotní důvod je vážný důvod.

Je fakt, že si nákaza nevybírá, akorát v případě zavírání domovů pro seniory by už o určité skupiny voličů se společnou preferencí jít mohlo…

Ale máme i řadu soudně řešených případů, kdy se ukazuje, že v domovech důchodců se patrně dějí různé věci. Jedná se o skupiny voličů, které bývají označovány jako zranitelné z hlediska autonomního rozhodování.

Stává se, že jim někdo z personálu vybere hlasovací lístky, udělá tam agitaci nebo jim doporučí: „Tento starosta nám zajistil novou televizi a nábytek, tak by bylo vhodné ho podpořit.“

Pro mě jsou ty současné počty lidí v karanténě zkrátka malé. A jakmile jich bude mnoho, tak se budou muset volby odložit, a to v rámci jiných opatření.

Přesto se ptám, která z variant pro volbu z karantény je podle vás nejschůdnější?

Mně připadají všechny právně i prakticky problematické. Když vezmu hlasování přes okénko z auta, tak je otázka, kdo zasedne ve volebních komisích. Bude totiž pracovat s biologicky kontaminovaným materiálem a nakaženými lidmi. Narážíme tedy na to, jak to technicky provést a chránit zdraví ostatních osob.

Pak je tam ochrana osobních údajů voličů. Bylo by potřeba sestavit jmenovité seznamy nemocných a zabránit jejich úniku. Nemluvě o tom, že když si k tomu prostoru určenému pro drive-in někdo stoupne a bude lidi fotit, tak fotí lidi s onemocněním, které není úplně populární. Už na jaře některé sousedské reakce nebyly úplně příjemné. Lidé tehdy žádali jména a adresy nakažených, což moc pěkné nebylo.

Stejně tak jsou problematické návštěvy komisařů s urnou v domácnostech. Návštěva speciálních jednotek v ulicích vyvolá rozruch. Ale je přípustné, aby vstupovali třeba do paneláků? Ty ochranné obleky budou kontaminovány a budou tak roznášet nákazu. Kromě toho je tam bude muset někdo vpustit a dozví se tak, že paní Novotná z pátého patra má covid. Je tam spousta otázek.

Zřízení okrskových komisí v objektech s karanténou by vám nevadilo?

Opět je tu otázka, kdo v té okrskové komisi bude dobrovolně pracovat. Přece zase půjde o jeho život a zdraví.

A volba prostřednictvím zmocněnce?

Ta je podle mě protiústavní. Na to už máme několikanásobné soudní rozhodnutí z Krupky a odjinud, kdy bylo za problematické bráno už to, že sice volič volí sám, ale bylo prokázáno, že byl nedovoleně motivovaný, byl mu zaplacen oběd nebo dostal sto korun. A tady bychom toho voliče vůbec neměli, takže může zmocněnec přijít a volit jakkoliv. Nebudeme mít ani zdání o tom, co by si ten volič vůbec přál.