ÚS znovu otevřel stíhání komunistických pohlavárů Štrougala a Vajnara

Podle pražských žalobců to nijak nevadilo, takový přístup ale jednoznačně odmítl senát ÚS se soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou, když konstatoval, že postupem státního zastupitelství bylo porušeno právo na účinné vyšetřování v případě, kdy byl ohrožen lidský život nebo dokonce došlo ke smrti.

„Není žádoucí, aby klíčový znalecký posudek zpracovala osoba, která v dané době sama u ozbrojených sil působila, a to ještě u útvaru, který měl na starosti činnost spočívající v ochraně vzdušného prostoru, při níž rovněž mohlo docházet a také došlo k usmrcení jednotlivců při sestřelení letadel,“ vysvětlila Šimáčková.

Střelba do lidí na hranicích bez trestu. Žalobce zastavil stíhání Jakeše, Štrougala i Vajnara

Podle advokáta stěžovatelů Lubomíra Müllera se spravedlnosti domáhají lidé, kteří utíkali z komunistického Německa přes Československo. „Bylo to, jako byl u Norimberského procesu podával posudek na obžalované doktor Mengele,“ přispěchal s historickou paralelou na proces s předními nacisty Müller.

Bývalému předsedovi vlády ČSSR Štrougalovi je 97 let a někdejšímu ministru vnitra Vajnarovi 91. Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil jejich stíhání v listopadu 2019. Mužům kladl za vinu zneužití pravomoci, za což jim hrozilo dva až deset let vězení. Úřad obvinil také někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, který ale následně ve věku 97 let zemřel.