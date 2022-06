Ukrajinští prvňáci se u zápisu snažili

K zápisu ji doprovodila maminka, která s ní prchla před válkou na jih Čech. Tatínek zůstal na Ukrajině. „Baví mě malovat a počítat, do školy se těším a už umím i trochu česky a taky se těším na to, že si najdu nové kamarády, ti, co jsem měla na Ukrajině, mi chybí,“ řekla při zápisu budoucí prvňačka, která se viditelně ze všech sil snažila, aby úlohy zvládla.