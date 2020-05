Učitel ručí za středověký hrad v Podkrkonoší vlastním domem

Hejna to takhle chtěl

„Musíme dodržovat přísně daný postup. Pískovcové kameny kladívky upravujeme a pokládáme tak, jako někdejší stavitelé. Aby to zkrátka lícovalo. Jinak je to zedničina, jako každá jiná. Jenom zajímavější,“ přiblížil zedník Milan práci na hradních hradbách.

„Hejna to takhle chtěl. Stačil vypracovat studii, jak hrad zpřístupnit lidem. Jdeme v jeho stopách. Škoda, že zemřel, a nikdo z památkářů tehdy nepřevzal štafetu,“ tvrdí šéf vízmburského spolku Balcar.

„Původně byl hrad včetně pobořené věže a zřejmě dvoupodlažního paláce o možná dvacet metrů vyšší. Vízmburku vrátíme vzhled ze sedmdesátých let minulého století, kdy byl objeven. Opravíme zdi, které během archeologického výzkumu popadaly. Hrad bude stabilní a odolný proti půdní erozi. Hotovo musí být do konce května 2021, abychom mohli proinvestované peníze přikrýt dotací. Jediné, co z toho budeme mít, bude pocit z dobře vykonané práce,“ popsal Balcar, jenž na veřejnosti zpřístupněném Vízmburku nevylučuje komerční akce v podobě komorních koncertů nebo divadel.