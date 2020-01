Účetnictví většiny církví je tabu

Senátoři ČSSD sice zákon, který by církvím zveřejňování výročních zpráv nařizoval, v roce 2014 připravili, ale nakonec spadl pod stůl. „Zákon neprošel. Církve porušily dohodu, kterou jsme měli, a spustily křik, že je to jejich omezení jako soukromoprávních subjektů. Když jsem už pak nebyla v Senátu, kolegové to stáhli. Myslím, že to byla chyba,“ řekla Právu poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.