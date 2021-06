U poničeného kostela v Moravské Nové Vsi proběhla bohoslužba

V obci na Břeclavsku bývá mše každou neděli dopoledne, nyní to ale nebylo možné v kostele kvůli rozsahu jeho poškození. Bouře mu vzala střechu, a proto se věřící sešli za kostelem ve dvoře farnosti. Přišli lidé všech generací včetně dětí.

„Jsem rád, že jsem dnes mohl obléknout toto roucho, které jsem měl při své první mši v životě. Beru si ho jen při velmi vzácných příležitostech,” řekl Kalina. Připomněl, že v celé farnosti zůstal zachovaný jediný kostel, a to v Týnci. V Moravské Nové Vsi a Hruškách bouře kostely zničila.

Kalina uvedl, že obec zažívá těžké chvíle. „Kdyby vám někdo řekl, že je to boží trest, nevěřte mu. Je to zkouška. A všichni, kdo pomáhají a hledají možnost, jak zmírnit tuto bolest, jsou svědectvím toho, že my v této zkoušce obstojíme,” řekl Kalina.