U domu jim řádí divočáci. Lidé nevědí, co dělat

„Je pravda, že v této části Černošic ještě před několika desítkami let žádné rodinné domy nebyly, jen louky, lesíky, bažiny, pastviny. Pamatuji, že i tahle parcela patřila do honitby. Jenže když teď volám myslivce, odmítají sem přijet s tím, že je to už zástavba rodinných domů a zahrada a v té je odstřel nemyslitelný,“ vysvětluje paní Číhalová. Přivolala městské černošické strážníky. Ani oni nevědí, co s tím, nemají na to vybavení ani postupy.

„Na odboru životního prostředí mi řekli, že je to věc vlastníka pozemku, aby si ho zabezpečil. Pak se mi dostalo pár dobrých rad, třeba ať udělám cestu z mrtvých ryb, a tak prasata vyvedu ven, tedy do ulice,“ krčí rameny Číhalová.

Určité zklidnění nakonec přinesla rada po telefonu od známého, který bydlí za skálou. „Kupte si odpuzovače na divoká prasata. Je to běžně k dostání, dává se to do koulí z montážní pěny. Vše je v návodu. Tím vymezíte prostor zahrady a toho zbytku lesíku, co je na pozemku. Když to funguje u silnic, bude to fungovat i tady. Jak prasnice přišla, tak odejde,“ říká cestovatel a znalec české krajiny Rudolf Bárta z Vraného nad Vltavou.