TV Barrandov uspěla s žalobou proti pokutě za neobjektivitu ve vysílání

Majitel televize Soukup kritizoval v září 2018 ve svém publicistickém pořadu firmy za to, že dostávají pobídky od státu a přitom vyvádějí peníze do zahraničí. Konkrétně jmenoval automobilku Škoda Auto, která nedostala prostor na reakci.

Předseda senátu pražského městského soudu Milan Tauber v pátek konstatoval, že podle judikatury zahrnuje objektivita vysílání dva prvky. Je to jednak správnost a přesnost předkládaných faktů, tedy v podstatě jejich pravdivost, a jednak transparentnost - tedy uvedení pramenů, z nichž jsou fakta čerpána. Ústavní soud přitom konstatoval, že pro naplnění podstaty přestupku nestačí pouze netransparentnost, ale musí být splněn právě i prvek nesprávnosti.

„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se ve svém usnesení touto problematikou výslovně odmítla zabývat. Konstatovala, že jí to nepřísluší a že na to nemá kapacitu. Soud dospěl k závěru, že je to v rozporu s nálezem Ústavního soudu. Rada se tak v dalším řízení bude muset zabývat otázkou přesnosti a správnosti,” uvedl soudce.