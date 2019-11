TV Barrandov musí uvést na pravou míru informace o Národním divadle

Obvodní soud pro Prahu 5, který o žalobě ND rozhodoval, vydal takzvaný rozsudek pro uznání. Žalovaná společnost Barrandov Televizní Studio se totiž na výzvu soudu ve stanovené třicetidenní lhůtě k žalobě nevyjádřila. Proti rozsudku pro uznání se nelze odvolat. Odvoláním lze případně napadnout jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání tohoto typu verdiktu.

Soukup podle Staňka řekl letos 16. června v pořadu Moje zprávy, že 38 zaměstnanců divadla vyrazilo za peníze ND na výlet. Obdobně hovořil o čtyři dny později v Týdnu s prezidentem. Divadlo se proti tvrzení ohradilo. V roce 2017 sice skutečně zakoupilo 38 vstupenek do milánské La Scaly, ale na objednávku a náklady mecenášů ND, kteří si uhradili plnou cenu, uvedl mluvčí.