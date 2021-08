Tunisko už není extrémně rizikové, kvůli covidu se ztíží příjezd z Bulharska

Výrazně náročnější podmínky než dosud musejí nově splnit lidé přijíždějící z Černé Hory, Izraele, Kosova, Libanonu, Severní Makedonie a Spojených států amerických. Ministerstvo tyto země přesunulo v takzvané mapě cestovatele z nejméně přísné zelené až do tmavě červené kategorie, která značí země s velmi vysokým rizikem nákazy.

Přejezd přes Slovinsko bude pro Čechy bez omezení do 29. srpna

Mezi země s vysokým rizikem nákazy, které jsou označeny červeně, nově patří Bulharsko, Lichtenštejnsko, Monako, Španělsko kromě Baleárských ostrovů a Švýcarsko. Cestující, kteří přijíždějí z červených či tmavě červených států hromadnou dopravou, musejí před návratem jít na test. Po příjezdu pak mají povinnost absolvovat mezi pátým a 14. dnem PCR test a do jeho výsledku zůstat v samoizolaci.

U turisty oblíbeného Bulharska, které bylo dosud oranžové, jde podle ACK o další z řady bezdůvodných negativních zásahů. Ministerstvo zdravotnictví oponovalo, že země jsou do jednotlivých kategorií zařazovány na základě dat, kterými se řídí celá Evropská unie.

Organizovaných skupin turistů se karanténa po vstupu do Tuniska netýká

Ze zelené do oranžové kategorie, která značí střední riziko, se od pondělí přesunulo Německo nebo Chorvatsko. Podmínky návratu jsou ale u obou kategorií stejné, lidé musejí nejpozději do pěti dní po příjezdu podstoupit antigenní nebo PCR test. V samoizolaci do výsledku odběru zůstávat nemusejí.