Tropické počasí vydrží do středy

Tropické teploty by měly v Česku vládnout do středy, pak se mírně ochladí a po zbytek července a první dny srpna by se rtuť teploměru měla šplhat jen k 25 stupňům Celsia. Tvrdí to Český hydrometeorologický ústav ve svém měsíčním výhledu. Nejvíce srážek by mělo spadnout v tomto týdnu, během následujících tří týdnů by srážky měly být průměrné.