Třináctileté Markétě v boji s rakovinou pomohla i paruka

Kromě změn čichu a chuti jí ozařování způsobilo i postupné vypadávání vlasů. „Probudit se s tím, že je na polštáři asi tisíc vlasů, není úplně příjemné. Vlasy jsme pak ostříhali, abych na to byla líp připravena. Bylo to ale hrozné. Jako holka jsem se pak bez vlasů cítila, jako bych šla na veřejnost nahatá,“ dodala s neskrývanými slzami.

Cílovou skupinou neziskové organizace Nové háro jsou onkologicky nemocné děti a dospívající do 25 let. Za projektem, který vznikl před čtyřmi lety, stojí dcera Lucie Staňkové, Markéta Zagrapanová.

Paruky vyrábí Nové háro z pravých vlasů od dárkyň. Na stříhání vlasů by měla dárkyně přijít s umytými a přirozeně uschlými vlasy. Ty se potom stříhají do svázaných copů, ze kterých vlásenkářka postupně uváže novou paruku. Vlasy by proto měly být minimálně 30 centimetrů dlouhé. Dokončit celou paruku ručně zabere vlásenkářce tři týdny. Na jednu paruku jsou navíc potřeba vlasy od 4 až 6 různých dárkyň.

Ostříhat své dlouhé vlasy pro dobrou věc se rozhodla začátkem léta také desetiletá Alžběta Šubertová. „Už jsem je měla dlouho a přišlo mi dobré je někomu dát, protože je to hezké. Chtěla bych je dát někomu, kdo by si to zasloužil a chtěl by je,” řekla Novinkám.