Tři koně při dostizích ve Slušovicích museli utratit, těla nechali na dráze

„U koní došlo k únavové zlomenině. To je prostě záležitost, kdy koni najednou uletí noha, jako byste ji usekl. Přijde to jakoby z ničeho nic, neočekávaně,“ řekl Právu v neděli.

„Letošní sezona je výjimečná. Začala takřka o čtvrt roku později, a když se začalo běhat, tak trenéři koně hodně honí, aby je dostali do formy. Na koně se prostě kladou větší požadavky, než by měly. Jenže pak jsou mnohem náchylnější k únavovým zlomeninám, zvláště, když kvůli přešlechtění mají křehké kosti,“ uvedl hlavní organizátor.

„Já chápu, že to některým lidem vadí, ale bohužel to nešlo udělat jinak. Z asanačního ústavu v Otrokovicích nám vzkázali, že přijedou až v pondělí, nepomohlo ani to, že jsme jim nabízeli zvláštní prémii, pokud koně odvezou dříve. I nám to vadí, koně budou mít nafouklá těla, a ještě jim budeme muset sundat podkovy, ale prostě nemůžeme nic jiného dělat,“ zdůraznil Karlach.