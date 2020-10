Třetí povodňový stupeň byl na Ředickém potoce během hodiny

„V noci na středu jsme ve 2.36 hodin vyhlásili sirénou poplach, respektive povodňové nebezpečí. Voda šla hrozně rychle nahoru. Během hodiny byla na třetím povodňovém stupni, potok byl úplně po vrch a na dolním konci obce se to začalo rozlévat do luk, někomu na zahrady a voda se blížila k domům,“ popsal situaci starosta Dolních Ředic Michal Kurka (bezp.).

Ihned byla aktivovaná jednotka hasičů, asi pět dobrovolníků a pět zaměstnanců obce začalo rozvážet pytle s pískem, aby pomohli lidem ochránit majetek. „Potok se zatím úplně nevylil. Teď hladina už trochu klesá, ale bylo to úplně na hraně. A stále prší,“ dodal starosta ve středu před polednem s tím, že bohužel na podobné situace jsou v Dolních Ředicích už skoro zvyklí.

„Poslední tři až pět let se ta situace opakuje. Byla tu i dvousetletá voda, kdy v centru obce bylo dvacet, třicet centimetrů vody. Příčinu je třeba hledat ve skutečnosti, že od Velin, Holic a Horní Ředice je Ředický potok jediným tokem. A do jeho úžlabí se stahuje všechna voda. I proto, že zde byla velká výstavba - obchvat Holic, buduje se dálnice. Všechny plochy se zpevňují a voda nemá šanci se vsáknout. Místo toho rychle steče do potoka,“ míní starosta Kurka.