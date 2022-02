Lidé přinesli do obchůdku v centru Prahy 10 tun pomoci

Roman Lyubka pochází z Podkarpatské Rusi a v Praze žije čtyři roky. Den po vypuknutí války začal organizovat pomoc. Na Ukrajině mu zůstala matka a řada přátel. „Dcera a moje paní jsou tady, ale maminka je doma, protože je doktorka a nemůže se přestat starat o své pacienty. Jsem s ní pořád v kontaktu. Máme spoustu kamarádů v Charkově, Kyjevě, po celé Ukrajině,“ uvedl Lyubka.

Brzy po vyhlášení sbírky byl doslova zavalen věcmi, které lidé přinesli. „Léky, teplé oblečení, bundy, trvanlivé potraviny, hodně jídla pro děti, hygienu, kávu, čaj, cukrovinky, energetické čokolády a takové věci. Je to radost, je mi z toho trošku těžko,“ líčil dojatě Lyubka.

Lyubka odhaduje, že lidé věnovali okolo 10 tun materiálu, které v sobotu odpoledne plánuje kamionem odvézt.

„V sobotu tu budeme ještě do třetí a čtvrté hodiny a pak pojedeme. V neděli ráno to bude v Užhorodě,“ uvedl Lyubka. Tam dobrovolníci pomoc roztřídí. Některá půjde uprchlíkům, jiná vojákům.

„Do budoucna zjistíme, co dalšího je potřeba, budeme se tomu věnovat a budeme maximálně pomáhat. Ukrajina to zvládne, a u nás se říká: sláva Ukrajině,“ uvedl Lyubka.

Je to to nejmenší, co můžeme udělat, říkají dárci

Lidé, kteří přišli věnovat potřebné věci, často narychlo vzali věci, které už nepotřebují nebo nakoupili to nejnutnější.

„Přinesli jsme fazole, těstoviny a nějaké teplé oblečení co jsme našli doma. Bylo to narychlo, protože jsme se o tom dozvěděli před chvilkou,“ uvedla jedna z dárkyň. „Rozhodli jsme se pomoct, protože se nás to dotýká, protože Ukrajina je nedaleko,“ dodala.

„Jsem narozená v Rusku a mám příbuzné na Ukrajině. Je to pro mě těžká situace,“ uvedla Evelyna Kuznetsovová. „Chtěla jsem pomoci, jak jen budu moci. Co vím, tak naši příbuzní jsou zatím v pořádku. Modlíme se, aby to tak zůstalo,“ dodala mladá dívka.

„Včera jsme koukali na to, co se tam děje. Je nám to moc líto. Ať válka rychle skončí,“ sdělila Vietnamka, která s manželem a dětmi přinesla obrovské množství jídla a teplé pokrývky.