Tisíce rodičů chtějí doplatit rodičovskou

Skoro pět tisíc se jich sdružilo na Facebooku, kde popisují důvody, proč museli původní příspěvek 220 tisíc vyčerpat rychleji.

Podporují návrh Senátu a opozice, aby se o 80 tisíc korun zvýšil příspěvek všem rodičům s dětmi do čtyř let. Vládní poslanci ANO a ČSSD se však tento návrh chystají 17. prosince přehlasovat.

Facebooková skupina s názvem Zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče s dětmi do čtyř let zveřejnila příběh Julie, které se narodil syn se srdeční vadou a rozštěpem hrudního koše. Rodičovský příspěvek dočerpala před třemi měsíci, takže na zvýšení už nedosáhne.

Potřebovala jsem vyšší hotovost pro uhrazení zdravotních pomůcek důvod jedné z matek, proč čerpala vyšší rodičovskou

„Potřeboval jiná mléka, než se kupují, ta mě stála 4500 korun – 20 lahviček mléka, a to mi stačilo na tři týdny… Takže jsem si musela nechat zvýšit rodičovský příspěvek, jinak bych neměla s malým ani kde bydlet a pojišťovna mi nechtěla ta mléka proplatit. Malému je 2,5 roku, do školky nemůže ze zdravotních důvodů, takže já nemůžu jít ani do práce, protože syn nemůže být sám,“ napsala Julie.

Podobný osud pak potkal i Šárku, která rodičovský příspěvek vyčerpala už v 21 měsících věku dítěte, a na navýšení tak také v lednu nebude mít nárok.

„Dala jsem si to na účet. Malá má zdravotní problém, který ale nespadá do postižení s nárokem na dávky. Potřebovala jsem vyšší hotovost pro uhrazení zdravotních pomůcek. Čtyři roky budou malé za půl roku. Do práce se vracím až příští rok. Stále obíháme dost lékařů a rehabilitací. Práci bych časově nestihla,“ uvedla.

Iveta si zase musela zvýšit rodičovský příspěvek – a tím zkrátit dobu jeho čerpání – poté, co ze zaměstnání propustili jejího druha.

„Teď je taková situace, že já do zaměstnání nemůžu jít, jelikož přítel dělá 12hodinové směny i o víkendu. Syna mi nevzali do školky ze zdravotních důvodů, máme to zkusit za rok. Myslím, že nejsem sama maminka, která si musela vyčerpat rodičák dřív, těch důvodů je mnoho a nezáleží, jestli je člověk černý, bílý, oranžový atd.,“ napsala.

Vyšší rodičovskou dostane 80 procent

K situaci se v neděli na síti vyjádřila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta na vládě také původně prosazovala zvýšení rodičovské pro všechny rodiče s dětmi do čtyř let, ale narazila na odpor hnutí ANO. To argumentovalo tím, že by takové opatření vyšlo státní rozpočet celkově na 11,2 miliardy korun, proto se nakonec vláda dohodla na úspornější variantě za 8,6 miliardy.

„Jestli se vám líbí moje politika, je potřeba, abyste volili sociální demokracii. Když budeme mít více poslanců, budeme mít větší sílu. Přesto pokládám přídavek 80 tisíc pro osmdesát procent rodin, které mají na rodičák nárok, za výrazný posun vpřed,“ napsala Maláčová.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vládní verzi zákona obhajuje nižšími nároky na rozpočet. Pomoci má 80 procentům rodičů na rodičovské, zbylých dvacet procent rodičů rodičovskou před změnou vyčerpá, a zvýšení je tak mine. „Nejčastějším důvodem je, že šli pracovat,“ vysvětlila už dřív ministryně.