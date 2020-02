Tisíce neodmaturují. Poslanci jim chtějí pomoci

V současnosti jsou neúspěšní maturanti z pohledu uznaného vzdělání na úrovni absolventa základní školy. To v případě, že u maturity pohoří ve všech třech pokusech, které mají pět let od ukončení studia.

„Předkládáme návrh, který by měl pomoci studentům, kteří prošli všemi čtyřmi ročníky maturitního studia, ale nakonec neudělají maturitu. Zvažujeme zavést novou kategorii ‚střední vzdělání bez maturity‘. Jde ale hlavně o to, aby ti neúspěšní nezůstali jen se základním vzděláním,“ řekl Právu školský expert Pirátů Lukáš Bartoň. Návrh podepsal i středoškolský kantor a člen školského výboru Sněmovny za ODS Martin Baxa.

„Závažný problém našeho školství je počet dětí, které nedokončí střední vzdělání a mají pak jen základní. Je to cesta, jak potenciálním zaměstnavatelům sdělit, že splnil středoškolskou docházku, ale třeba se mu jen nepovedla ta maturita. Přitom se bezpochyby něco naučil,“ řekl Právu.

Návrh se líbí i komunistům. „Tohle je jediný nekonfliktní bod od Pirátů a předpokládám, že bude zapracovaný do vládního návrhu zákona,“ sdělil Právu jejich člen školského výboru Ivo Pojezný.

Ale nápad se nezamlouvá ANO. „Když někdo vleze na střední školu, čtyři roky tam nic nedělá a my mu pak uznáme střední vzdělání? To se mi nezdá. Pokud někdo nezvládne maturitu, měl by mít prostor dodělat si učňovský list,“ sdělil Právu místopředseda školského výboru Karel Rais (ANO).