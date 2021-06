Thermal se připravuje na otevření

Restaurována budou rovněž umělecká sochařská díla z dílny Vlastimila Květenského a Miloslava Chlupáče, která zdobí areál bazénového hotelového komplexu. „Děláme vše pro to, abychom do mezinárodního filmového festivalu na konci srpna zvládli co největší objem prací,“ zdůraznil ředitel.

Postupu prací nepřálo od začátku roku počasí. „Nejdříve v únoru kvůli silným mrazům nebylo možné svařovat poškozené kovové konstrukce. Ale hlavně nás zbrzdil technický stav 45 let starých konstrukcí. Na některých místech se musely kompletně vyměňovat římsy a také balk ony. To byl velký zásah do časového harmonogramu postupu stavby,“ konstatoval ředitel státního hotelu, podle kterého probíhají rovněž práce na spojovacím krčku do bazénu a také vstup do bazénu z parkoviště nad ním.