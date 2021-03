Testy nakoupené do škol mají jít do firem

„Jsme pro prvních 14 dnů připraveni pustit 1,8 milionu testů, které koupil stát,“ přiblížil plán Havlíček. Stát podle něj bude testy prodávat za nákupní cenu, tedy přibližně 65 korun. Jedná se o testy od společnosti Lepu Medical Technology, kde se vzorky odebírají z přední část nosu v hloubce do dvou centimetrů.

Aby se zamezilo tomu, že by si jedna firma koupila za tuto cenu zásoby na několik měsíců, bude si každá společnost moci objednat podle počtu zaměstnanců. „Každá firma si bude moci koupit testy na týden,“ vysvětlil Havlíček.

Ve spolupráci s ministerstvem vnitra se budou testy distribuovat do krajů, kde si je budou firmy nakupovat. „Tento týden pustíme 900 tisíc testů, příští týden dalších 900 tisíc,“ dodal Havlíček. Kam přesně se budou v krajích testy distribuovat, se bude také ještě řešit. Kromě toho, že se využijí testy ze státních zdrojů, je už podle Havlíčka na trhu určité množství. Šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) v neděli Právu sdělila, že celkem ve skladech leží pět milionů testovacích sad.

Firmy rovněž nadále mohou využívat antigenního testování s asistencí zdravotníka nebo posílat zaměstnance na testy do zdravotních středisek. Tyto testy lze provádět jednou za tři dny s úhradou ze zdravotního pojištění.

Původně se počítalo s tím, že se povinné samotestování ve velkých firmách s více než 250 zaměstnanci fakticky rozjede od příštího týdne a za další týden se připojí střední firmy od 50 zaměstnanců. Vše by se ale mohlo uspíšit, protože Havlíček také vládě navrhne spustit program už od středy. „Máme to předjednané s ČSSD,“ prohlásil.

Stát bude dávat firmám kompenzaci 60 korun za test, pokud bude test dražší, budou si firmy dát zbytek do nákladů. Stejně tak si budou moci dát do nákladů i testy, které by dělaly nad rámec jednoho testu s příspěvkem na zaměstnance týdně.