Tarify kantorů rozhádaly ministry

„Poměr tarifu a příplatků s odměnami musí schválit vláda. Ministryně Maláčová však poslala do připomínkového řízení návrh, podle kterého by mělo jít celé devítiprocentní zvýšení na tarify. Ministr Plaga se ohradil,“ sdělil Právu vládní zdroj s tím, že i ředitelé jsou proti, neboť nebudou mít větší možnost víc ocenit lepší kantory.

Avšak šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý spokojen je. „Stávající podíl tarifu a nadtarifu byl dobrý a poskytoval ředitelům dostatečnou možnost zohledňovat, jak kdo pracuje. Takže když to bude takto zachováno, nikdo nebude protestovat. Rozhodně by neprotestovali ředitelé,“ řekl Právu Černý.

„Jestliže se mají platy celkově zvyšovat o devět procent a tarify se mají zvyšovat o devět procent, pak jsem jako matikář spokojen, protože to znamená, že se nadtarify musí taky zvýšit o devět procent,“ dodal Černý.

Podle něj ale i kdyby všechny peníze určené na růst platů šly do tarifů, stále by ředitelům zůstávalo dost na odměny, protože už letos se podíly určené na zvláštní ohodnocení kantorů výrazně navýšily.

Návrh na devítiprocentní růst tarifů chválí i odbory. „Nám by to určitě takto vyhovovalo,“ řekl Právu šéf školských odborů František Dobšík.

Tarif až 33 tisíc pro nováčky

Zatím však ještě neproběhla formální jednání s resortem školství. To vyčkávalo, dokud nebude definitivně schválen státní rozpočet, kde se s celkovým devítiprocentním navýšením mezd pedagogů počítá. V pátek už byl rozpočet schválen, takže vláda může v pondělí rozhodnout.

„Očekáváme, že ministerstvo práce v oblasti pedagogických pracovníků bude plně reflektovat návrh ministerstva školství, které je za tuto oblast zodpovědné,“ sdělila minulý týden po zveřejnění návrhu na devítiprocentní růst tarifů mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Doplnila tehdy, že je ještě třeba doladit, jak by se navýšení mezd mělo rozdělit na tarifní složku, kterou mají zaměstnanci jistou, a nadtarifní.

Koaliční vláda se ve svém programu zavázala, že průměrný hrubý plat učitelů, tedy včetně vyplacených odměn, dosáhne v příštím roce v průměru nejméně 45 tisíc korun hrubého.

Návrh ministerstva práce počítá s tím, že například nástupní tarif učitele by začínal na 33 tisících hrubého, tedy lehce pod průměrnou mzdou v zemi, která ve třetím čtvrtletí letoška dosáhla 35 402 korun hrubého.

Významná část učitelů, která slouží alespoň dvacet let, by měla základní tarif 39 620 hrubého. Ti zkušenější s praxí mezi 28 a 32 let by dosáhli na tarif 42 930. Nejstarší kantoři ve 12. platové třídě by měli tarifní základ 43 950 korun.

Podle údajů ministerstva školství činily v roce 2019 odměny v průměru 9,5 procenta učitelských platů.

Podle vládních propočtů by měl současný průměrný plat kantorů 41 681 hrubého vzrůst do konce příštího roku na 45 450 hrubého, čímž by byl splněn vládní slib. U nepedagogických pracovníků by mělo jít o čtyřprocentní růst z 23 129 korun na 24 076 hrubého.